GdS – Anche D’Ambrosio e Ranocchia tra i partenti: la rivoluzione investe i pilastri dell’Inter

Una vera e propria rivoluzione in casa Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: 11 nerazzurri, nella prossima sessione di mercato, dovrebbero lasciare la Pinetina, compresi anche diversi pilastri dello spogliatoio. Tra di essi sarebbero presenti anche Andrea Ranocchia (ex capitano) e Danilo D’Ambrosio, nonostante entrambi abbiano contratti che non vanno in scadenza.

L’ex Bari e Genoa ha rinnovato la scorsa estate fino al 2021, perciò avrebbe un’altra stagione sotto la guida tecnica di Antonio Conte; allo stesso modo, anche il numero 33 avrebbe un accordo (ancora da ufficializzare) fino al 2022. Il problema, però, è che entrambi sarebbero parte integrante della lista di partenti prevista dall’allenatore pugliese: la rivoluzione, dunque, sembrerebbe investire anche i pilastri della Beneamata.

