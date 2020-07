Futuro Sensi, Carnevali fa chiarezza: “Verrà acquistato sicuramente dall’Inter. Presto ci sarà un incontro”

L’Inter è impegnata questa sera nella difficile sfida contro la Spal, che può dire tanto dal punto di vista della classifica. I tre punti, infatti, regalerebbero alla squadra di Antonio Conte il secondo posto in classifica, a sei punti dalla Juventus. Tuttavia, è sempre il mercato a far notizia. In vista della prossima stagione ci saranno movimenti importanti intorno ai nerazzurri, che riguarderanno sia giocatori in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda il centrocampo, un punto interrogativo è legato a Stefano Sensi. Il calciatore classe ’95 è in prestito dal Sassuolo e con l’Inter è fissato un riscatto di 20 milioni di euro. Il suo futuro in nerazzurro è stato messo spesso in discussione, complice i problemi fisici che hanno tormentato il ragazzo. L’ad neroverde Giovanni Carnevali ha fatto chiarezza, rendendo ben limpido il destino di Sensi. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha dichiarato: “Incontreremo i dirigenti dell’Inter per decidere cosa fare. Penso però che dovrà essere sicuramente acquistato dai nerazzurri”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<