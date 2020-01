GdS – Cavani verso i saluti: il PSG punterà su Icardi? La scelta di Leonardo

Una partita diventata la passerella in favore di Edinson Cavani quella giocata ieri pomeriggio dal PSG per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia. L’attaccante uruguaiano è stato protagonista di cori e messaggi d’affetto dei tifosi che, a quanto pare, hanno capito che la permanenza del Matador a Parigi sta per volgere al termine.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il club francese non rinnoverà il contratto di Cavani che dunque a giugno sarà svincolato. Cercato anche dall’Inter nella scorsa estate, non è escluso un ritorno di fiamma ma, ciò che più interessa ai nerazzurri è il futuro dell’altra attaccante del PSG, Mauro Icardi. La scelta di Leonardo di investire su di lui la scorsa estate – scrive il quotidiano – è apparsa abbastanza chiara: Cavani verso l’addio, Icardi è pronto a sostituirlo.

