Goal.com – L’Inter pensa a sfoltire la rosa: Vecino in uscita, c’è il Cagliari

L’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra è stato produttivo e ha dato varie certezze da ambo le parti. Una di queste proviene dal mercato e Zhang è stato chiaro: ci saranno operazioni strategiche e non colpi pirotecnici. Ecco perché il club di Suning sta pensando anche a sfoltire la rosa e guarda alle uscite. Una di queste potrebbe riguardare Matias Vecino, sceso in fondo alle gerarchie del tecnico leccese.

Secondo quanto rivelato da Goal.com, l’uruguaiano sarà quasi sicuramente uno dei sacrificati dall’Inter. Su di lui è forte l’interesse del Cagliari, con il quale i nerazzurri hanno già i contatti avviati per via della questione Nainggolan. Per Vecino si tratterebbe di un ritorno, poiché arrivò in Sardegna nella stagione 2013-2014. I suoi 22 minuti nel post lockdown, complice anche l’operazione al ginocchio, sono troppo pochi e Conte ha già dato l’ok per la cessione.

