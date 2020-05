Mercato – Icardi, l’Inter rifiuta la prima offerta del PSG: e ora può inserirsi il Chelsea. La situazione

Il gioco funziona così: sino al 31 maggio Mauro Icardi costa al Paris Saint-Germain 70 milioni. E’ quella la cifra pattuita per il riscatto, anche se ad oggi si tratta di una clausola puramente formale, perché è appurato da giorni come – se anche si dovesse andare oltre la data del 31 – Inter e PSG continuerebbero comunque a trattare la cessione a titolo definitivo dell’attaccante al club parigino: questo perché la crisi post-lockdown che, come tutti, ha colpito anche la società francese, ha ridotto di un certo grado la disponibilità economica anche del Paris Saint-Germain. I francesi sperano di strappare Icardi all’Inter per 55-60 milioni, anche se dall’Inghilterra le ultime voci di corridoio sembrano minare qualche certezza nel club parigino.

E’ chiaro che il Paris Saint-Germain sia impegnato, in queste ore, in un gioco al ribasso: secondo il tabloid britannico The Sun, i transalpini avrebbero presentato all’Inter un’offerta da 60 milioni di euro per il cartellino di Mauro Icardi (suddivisa in 50 milioni subito e 10 di bonus). Un’offerta, questa, che sarebbe stata respinta seccamente da parte della società nerazzurra, descritta come ancora inflessibile sulla richiesta di 70 milioni. E mentre, rispetto anche ad altre notizie uscite proprio in queste ore sulla stampa francese, si cerca di capire quale sia la posizione dell’Inter – se incline a cedere qualcosa rispetto alle proprie pretese o se ancora restia a trattare – è sempre il Sun ad avvertire come a beneficiare di questa situazione potrebbe essere il Chelsea.

Stando a quanto scrive il sopra citato tabloid, infatti, dopo aver fallito gli assalti per Dries Mertens lo scorso inverno, il tecnico dei Blues, Frank Lampard, avrebbe dirottato ora la propria attenzione sull’argentino di proprietà dell’Inter. Per ora, beninteso, in casa Inter non si registrano offerte in entrata sul fronte Chelsea: chiaro è che, tuttavia, le cose potrebbero cambiare nel prossimo periodo, se i Blues decidessero di fare sul serio. Ma, per ora, siamo – e restiamo – nel campo delle ipotesi.

