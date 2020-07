INDISCREZIONE PI – Inter, via libera al prestito di Agoume: il Crotone fa sul serio

Secondo quanto raccolto da Passioneinter.com, l’Inter sarebbe in procinto di concludere la sua prima operazione in uscita: Lucien Agoume, infatti, sarebbe in procinto di accasarsi in prestito al Crotone di Giovanni Stroppa, neopromosso in Serie A. I nerazzurri non hanno intenzione di perdere il talento francese, quindi la soluzione in prestito sembra l’ideale per entrambe le parti.

Agoume, arrivato a Milano nell’estate scorsa, ha debuttato il 15 dicembre scorso nell’1-1 esterno contro la Fiorentina. Con la Primavera nerazzurra, invece, ha collezionato 5 presenze in campionato e 4 in Youth League, con un rendimento da 1 rete e 3 assist; in maglia Sochaux, invece, il classe 2002 vantava già 15 presenze in Ligue 2, la serie cadetta francese.

