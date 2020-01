Mercato – Inter-Giroud, l’assist può arrivare… dai cugini del Milan: diplomazie al lavoro, ecco la chiave

Qui il surriscaldamento globale non c’entra, ma l’asse Milano–Londra è caldo, bollente, e la colpa – si fa per dire – non è solo di Christian Eriksen (che l’Inter sta per acquistare ufficialmente dal Tottenham), né di Victor Moses, che l’Inter ha già acquistato dal Chelsea: buttiamo lì qualche nome prima di unire i puntini: Olivier Giroud, Krzysztof Piatek, il Chelsea, il Tottenham.

Traduciamo: è ormai noto – ne abbiamo dato conto, su queste colonne, nelle scorse ore – di come l’Inter sia definitivamente intenzionata a portare a Milano anche Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che nelle idee di Conte dovrà fungere da rimpiazzo ideale per Lautaro Martinez ma soprattutto Romelu Lukaku, con l’avvicinarsi del triplo fronte d’impegno (Serie A, Coppa Italia ed Europa League) che incombe sulle spalle dei nerazzurri. E l’assist, in questo senso, può arrivare dai cugini del Milan. Secondo il giornalista Nicolò Schira, infatti, l’entourage di Piatek avrebbe offerto il calciatore polacco al Chelsea: una situazione che – dovesse trovare conferma – sarebbe perfetta per liberare Giroud in direzione Inter. Unico impedimento: su Piatek si è fatto sotto anche il Tottenham, ciò che scombinerebbe i piani di tutti. Ma le diplomazie sono al lavoro, in quelli che saranno giorni – i prossimi – letteralmente di fuoco. Appunto.



