Inter, l’Uefa ti dà una mano. Allentato il FPF, ancora un anno con Lautaro?

Ad inizio anno nessuno si sarebbe aspettato di dover attraversare una tale situazione. Soprattutto dal punto di vista economico le carte in tavola sono cambiate. Se a gennaio Inter e Barcellona avevano iniziato a parlare di un possibile passaggio di Lautaro Martinez in blaugrana, ora la cosa è decisamente più difficile. Il Barcellona ha problemi di bilancio, sembra infatti dover ricavare delle plusvalenze entro il 30 giugno, ed in più da viale Liberazione non è arrivato nessun ordine di vendere. Inoltre, secondo quanto riporta TuttoSport, l’Uefa ha dato una grande mano, soprattutto all’Inter, allentando la morsa del FPF, mettendo quindi i nerazzurri in una posizione di forza.

Della trattativa se ne parla ormai da mesi. Il giocatore sembra aver già accettato i 10 milioni di ingaggio offerti dalla Spagna. Allo stesso tempo però non ha mai pensato di forzare la mano con l’Inter, club che lo ha portato in Europa e lo ha fatto crescere, tanto da essere il desiderio di mercato delle squadre più forti del vecchio continente. Perciò sembrerebbe che questo matrimonio non s’ha da fare, almeno per l’estate. Se ne riparlerà a settembre, quando l’Inter potrebbe però offrire al numero dieci la possibilità di rimanere un altro anno con i colori nerazzurri. Il prezzo potrebbe salire, così come la voglia dei top club europei di averlo nelle proprie rose.

