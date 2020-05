Mercato – Inter, non tramonta l’interesse per Werner: c’è sempre il Liverpool, ma i nerazzurri hanno una carta segreta

Mercato in uscita: nel tira e molla tra Inter e PSG per Mauro Icardi, la posizione dei nerazzurri sui 70 milioni è tutta da decifrare. Ora quello in entrata: dove, allo stesso modo, tra i mille tentennamenti sul suo futuro, con i tira e molla non scherza nemmeno Timo Werner. Si tratta certamente di un effetto collaterale di come, quest’anno, i temi si siano generalmente precocizzati, certo: perché siamo al 24 maggio ma – rispetto a tutti gli altri anni – il calciomercato è ancora lontanissimo: c’è una stagione da concludere ed è ancora lunga, il Lipsia è in corsa per il titolo e, cosa non meno importante, i reali effetti del post-lockdown sui bilanci delle società sono ancora tutti da valutare. Così, se un giorno l’aut aut posto da Werner per il suo futuro – come si diceva nelle scorse settimane – pare essere un “o Liverpool o niente”, il giorno dopo le sue posizioni paiono ammorbidirsi anche in favore di altre possibili destinazioni. Tra queste, l’Inter.

Lo scenario, oggi, lo delinea calciomercato.com, e si tratta di uno incastro di questo tipo: il Liverpool – che come tutte le società potrà spendere con parsimonia nella prossima sessione di mercato, e avendo già un tridente composto da Mané, Firmino e Salah – potrebbe decidere di risparmiarsi l’inserimento in rosa di Werner. Il costo della clausola è di 60 milioni e i Reds potrebbero orientarsi a non spendere una cifra simile per un calciatore che – per quanto talentuoso – potrebbe ritrovarsi tappato. E’ su questo spiraglio che l’Inter, con Marotta e Ausilio, pare stia provando a lavorare: i nerazzurri cercheranno di sondare sino all’ultimo eventuali possibilità d’acquisto. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe rendersi conto che le possibilità del mercato non sono più quelle di un anno fa. E l’Inter si potrebbe giocare questa carta, sperando che – dall’altra parte – non corrisponda un due di picche.

