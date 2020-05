TS – Non solo Emerson, la Juventus continua il pressing per Tonali: ecco l’offerta dei bianconeri

Massimo Cellino aveva detto che non l’avrebbe venduto nemmeno per 300 milioni, ma poi è tornato sui suoi passi; Francesco Totti ha detto di volerlo nella sua scuderia e molti lo paragonano ad Andrea Pirlo. Serve altro per considerare florido il futuro di Sandro Tonali? Il centrocampista del Brescia si è preso in mano la squadra, con la carta d’identità che recita 8 maggio 2000; all’orizzonte, però, potrebbe non esserci più il biancoblù delle Rondinelle.

L’interesse di Inter e Juventus per il giovane talento italiano non è una novità, ma nelle ultime ore sembrano essere stati fatti diversi passi avanti, specialmente dal fronte bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza juventina avrebbe pronta un’offerta allettante per Cellino e la sua squadra di mercato.

Non solo cash, ma anche talentuose contropartite tecniche; Cellino non ha mai disdegnato la valorizzazione dei giovani, così la Juventus potrebbe tentarlo con svariati talenti da svezzare. Qualche esempio? Paratici vorrebbe mettere sul piatto Hans Nicolussi Caviglia ed Idrissa Touré, protagonisti in Serie B con il Perugia ed in C con la Juventus U23; inoltre, il Brescia avrebbe messo gli occhi anche su Luca Coccolo. Le Rondinelle si faranno tentare dalle giovani contropartite della Juventus o per Tonali servirà un importante esborso economico?

