Lautaro, Bartomeu non molla: “Dopo la Champions chiamerò l’Inter. Questione ancora aperta”

L’Inter è impegnata nel finale di stagione, con l’Europa League che resta un obiettivo concreto. La vittoria per 2 a 0 contro il Getafe regalano ad Antonio Conte il passaggio ai quarti di finale, in attesa di conoscere la prossima sfidante. A tenere banco però c’è sempre il mercato, con il tormentone Lautaro Martinez che dura ormai da mesi. L’argentino è da tempo in cima alla lista dei desideri del Barcellona, che sembra ancora non aver mollato la presa su di lui.

Ai microfoni di BeIN Sports ha parlato il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, lasciando porte aperte sulla trattativa: “Al momento siamo molto concentrati sull’impegno europeo di Champions League. Dopo questa competizione chiameremo l’Inter per Lautaro, perché la questione non è assolutamente chiusa”.

