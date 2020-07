Mayor, lo ‘scopritore’ di Hakimi: “Era un fenomeno fin da bambino. All’Inter potrà crescere ancora”

Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter e manca solo l’annuncio ufficiale. A ripercorrere la sua sua storia ci ha pensato Juan Jose Mayor, uomo che scoprì per prima il grande talento marocchino. Intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha raccontato gli inizi della carriera del neo nerazzurro al Colonia Ofigevi dove Mayor è dirigente, fino al suo arrivo in Italia.

INIZI AL COLONIA OFIGEVI – “Non ci credevo. Si allenava con i ragazzi più grandi di due anni e quando organizzavamo i tornei tutti rimanevano a bocca aperta. Era incredibile fin da bambino, mi chiedevo come facesse ad essere così forte alla sua età. Con noi giocava da attaccante esterno. Aveva una velocità impressionante. Palla al piede saltava tutti e faceva gol”.

INTERESSE DEL REAL MADRID – “Un giorno si presentò un dirigente del Real agli allenamenti e disse: ‘Vorrei portare questo ragazzo a Valdebebas’. Il padre era molto preoccupato. Il centro sportivo è molto distante da Las Margaritas. Ha dovuto fare tanti sacrifici per portarlo agli allenamenti e seguirlo alle partite del Real Madrid. Hakimi era basso per la sua età, ma il suo fisico era diverso dagli altri. Veloce, forte. Negli anni in cui sono stato lì è stato l’unico bambino ad andare al Real. I loro standard erano molto alti. Solo Achraf è riuscito a impressionarli”.

HAKIMI ALL’INTER – “Non assomiglia a nessun esterno dell’Inter. Maicon e Zanetti erano più difensivi. Roberto Carlos, che giocava a sinistra, faceva tanti gol perché aveva un tiro impressionante. Hakimi è un giocatore innovativo. Sono sicuro che migliorerà ancora e farà molto bene in Italia. È migliorato molto in questi anni come esterno destro. All’Inter potrà lavorare tanto anche sulla fase difensiva che è il suo tallone d’Achille. In quanto ad assist e gol, invece, è una garanzia”.

