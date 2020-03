Mercato – Asse caldo Inter-Bayern: spunta anche Alaba?

L’arrivo di Beppe Marotta all’Inter ha aperto anche un nuovo canale di mercato con il Bayern Monaco che in vista della prossima estate può diventare davvero rovente. Mentre i bavaresi ragionano sul riscatto del croato Ivan Perisic che prende quota, la dirigenza interista a caccia di rinforzi avrebbe messo gli occhi su Corentin Tolisso come potenziale colpo per il centrocampo di Conte, ma occhio anche ad altri nomi che potrebbero allargare l’orizzonte degli affari.

Secondo Calciomercato.it infatti andrebbe tenuto sotto osservazione anche il profilo di David Alaba, esterno mancino austriaco che nelle scorse ore ha aperto alla possibilità di cambiare aria in un prossimo futuro. In scadenza di contratto nel 2021, il laterale classe ’92 è un profilo molto costoso ma risponderebbe perfettamente alle esigenze dell’Inter che da anni deve sopperire alla grave falla sulla corsia mancina di competenza del bavarese. I pericoli principali, però, si chiamano Juventus e soprattutto Barcellona.

