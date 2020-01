Mercato – Il Barcellona riflette sul futuro di Valverde: come cambia la situazione di Vidal

Può risultare fatale la sconfitta di ieri sera in Supercoppa contro l’Atletico Madrid ad Ernesto Valverde. Il Barcellona esce sconfitto contro i colchoneros di Simeone ed abbandona la competizione: il club – stando alle ultime – starebbe quindi pensando ad un cambio in panchina con l’ex Xavi già pronto a subentrare.

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’eventuale cambio sulla panchina blaugrana complicherebbe e non di poco i piani dell’Inter per portare Arturo Vidal a Milano. Antonio Conte è in attesa di sviluppi, così come il club che dunque ora sembra voler accelerare sull’altro fronte caldo per il centrocampo: quello di Christian Eriksen.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!