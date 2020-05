Icardi al Paris Saint-Germain complica i piani del Barcellona: “Nessuno sconto per Lautaro!”

Come già riportato in mattinata, sembrerebbe che il passaggio di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain sia prossimo alla fumata bianca. L’argentino resterebbe a Parigi per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Una notizia d’oro per l’Inter che effettuerebbe una super plusvalenza, in quanto l’ex numero nove è in bilancio per i nerazzurri praticamente a 0. Risulta essere una notizia meno buona in Spagna: infatti, sono settimane che il Barcellona tenta di abbassare il prezzo di Lautaro Martinez, oggetto dei desideri dei catalani.

Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, la trattativa Icardi-PSG permette all’Inter di mantenere la calma, non avendo bisogno di vendere il Toro a tutti i costi e rimanendo quindi ferma sulla cifra decisa, ovvero i 111 milioni della clausola. Che siano tutti cash o 90 più una contropartita, la dirigenza nerazzurra è decisa a non fare alcun passo indietro. In più, è bene ricordare che lo stesso numero dieci nerazzurro è convinto di non voler forzare la mano con la società interista per il passaggio in blaugrana, cosa che rende la Beneamata ancora più tranquilla. Saranno giorni lunghi, ma Marotta pare aver sotto controllo l’intera situazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!