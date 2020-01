Mercato – La Roma sfida il Milan: primi contatti con l’Inter per Politano

Matteo Politano è il nome più caldo tra quelli in uscita dall’Inter. L’esterno ex Sassuolo – nonostante la stagione molto complicata – è nel mirino di molte squadre ed è il calciatore con più mercato della rosa nerazzurra. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un forte interessamento del Milan per lui, mentre oggi è ritornata anche la Roma come possibile acquirente.

I giallorossi sono tornati sul mercato dopo l’infortunio di ieri di Nicolò Zaniolo – a cui va il nostro più grande in bocca al lupo – e sono dunque partiti, come riporta Gianluca Di Marzio, i primi contatti con l’Inter. Il nome di Politano fu sondato già nelle scorse settimane in caso di addio di Under, mentre adesso è diventato un vero e proprio obiettivo della squadra allenata da Fonseca. E’ sfida con il Milan: i nerazzurri hanno intenzione di cederlo solo a titolo definitivo.

