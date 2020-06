GdS – Il rinnovo di Handanovic allontana Musso: l’argentino rimarrà all’Udinese?

L’intreccio dell’estremo difensore tra Inter e Udinese potrebbe proseguire con l’arrivo di Juan Musso ad Appiano Gentile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino ex Racing Club piace molto ai nerazzurri, ma dopo il rinnovo fino al 2022 di capitan Handanovic, il suo trasferimento a Milano potrebbe essere posticipato, prolungando la sua permanenza in Friuli Venezia-Giulia.

Come riportato da PassioneInter.com, infatti, lo scenario più accreditato per l’organigramma dei portieri dell’Inter vede Samir Handanovic da numero 1, con alle sue spalle Ionut Radu e, forse, Daniele Padelli. Musso, dunque, potrebbe non trovare sufficiente spazio per esprimersi in maniera adeguata. Non è da escludere, comunque, che l’Inter lo acquisti a titolo definitivo per lasciarlo maturare alla corte di Luca Gotti.

