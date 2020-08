TS – Sanchez, il futuro in 96 ore: la trattativa potrebbe slittare a settembre. Occhio a Dzeko

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo e per i nerazzurri ci sono molte questioni in ballo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, in attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez, c’è il nodo Sanchez da sciogliere. Il cileno è a disposizione di Antonio Conte fino a giovedì 6 agosto, cioè al giorno successivo alla sfida di Europa League contro il Getafe. Marotta è al lavoro da tempo per il riscatto, ma ci sarà da convincere il Manchester United che chiede non meno di 17 milioni di euro per lasciarlo partire.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la prossima sfida sarà decisiva per il riscatto di Sanchez. In caso di passaggio del turno, infatti, i dirigenti nerazzurri farebbero di tutto per trattenerlo ancora a Milano e quindi acquistarlo a titolo definitivo. Qualora l’Inter non dovesse centrare l’obiettivo, invece, a quel punto tutti i discorsi saranno rimandati a settembre, dove però Antonio Conte spera di arrivare ad un altro centravanti: Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, resta l’obiettivo numero uno per il tecnico leccese, che vuole fisico e gol per il suo reparto avanzato.

