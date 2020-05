United, prove d’addio per Pogba: Inter in corsa, ma Solskjaer fa muro

70 milioni di sterline sul piatto, pari a circa 80 milioni di euro, per convincere il Manchester United che adesso non sembra più convinto nel voler lasciar partire il suo gioiello. Come riportato infatti dal Daily Mail, il Real Madrid sarebbe tornato con decisione in pressing per Paul Pogba, all’apparenza sempre più lontano da Old Trafford. Secondo gli ultimi aggiornamenti in arrivo dall’Inghilterra però, Solskjaer adesso è pronto a ricostruire i suoi Red Devils partendo proprio dal francese, schierato al centro del progetto.

Zinedine Zidane è stato vicinissimo alla firma del giocatore nel corso della scorsa estate, con lo stesso centrocampista che avrebbe già informato il club circa la sua voglia di raggiungere i Blancos in Spagna. I club di Serie A, Inter compresa, ed il Paris Saint-Germain continuano a monitorare la situazione relativa a Paul Pogba, tra la sua voglia di lasciare il Manchester United e la necessità di Solskjaer di ripartire proprio da lui. Nonostante le pochissime gare giocate da inizio stagione, causa infortuni, al giocatore è stato promesso il ritorno in prima squadra da fulcro del progetto anche se, al momento, non sembrano esserci margini per il rinnovo del contratto che scade nel 2021. Inter e Juventus sempre in corsa per Pogba, pronto a lasciare i Red Devils per ricominciare la sua avventura calcistica.



