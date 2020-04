Il Giornale – Nodo 30 giugno: tra prestiti e scadenze, diversi nerazzurri sarebbero liberi senza proroga

30 giugno: è questa la data chiave per il destino di diversi calciatori in giro per l’Europa. Con le scadenze dei contratti e dei prestiti, svariati elementi rischiano di terminare la stagione con una maglia differente da quella indossata durante il resto dell’anno: si lavora ad una proroga, ma l’accordo, come riportato da Il Giornale, è ancora decisamente lontano.

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo dell’Udinese Marino aveva sentenziato in questo modo: “La prorogabilità dei contratti non è possibile, i contenziosi saranno tanti e salterà il banco”. FIFA e UEFA la pensano diversamente, con la prospettiva di un new gentlemen agreement che si fa sempre più spazio: la proroga avverrà, con annesso slittamento dei pagamenti delle mensilità arretrate. I club, però, restano in difficoltà.

L’Inter, ad esempio, dovrà fare i conti con i papabili addii anticipati di Young, Moses, Biraghi e Sanchez, con Stefano Sensi che dovrebbe rimanere sulla base dell’accordo con il Sassuolo. Al contempo, servirebbero altri posti negli spogliatoi di Appiano Gentile: Icardi, Nainggolan, Perisic e Joao Mario tornerebbero alla base, con i prestiti a PSG, Cagliari, Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca destinati a terminare il 30 giugno prossimo.

A meno che la proroga non venga ufficializzata, potremmo vedere volti nuovi andarsene e facce conosciute ritornare: il 30 giugno sarà lo spartiacque della stagione?

