I 5 terzini più forti al mondo secondo Alphonso Davies: presente Hakimi

Una delle più grandi sorprese non solo della stagione del Bayern Monaco, ma addirittura di tutta la Bundesliga, è stata senz’altro l’improvvisa esplosione di Alphonso Davies. Il terzino sinistro del club bavarese è figlio di un’incredibile intuizione di mercato che risale al gennaio del 2019, quando il Bayern Monaco si decise ad acquistarlo sborsando ben 10 milioni di euro per un classe 2000 semi sconosciuto prelevato dal Vancouver in Canada, ma sul quale – va detto – c’erano già diversi top club europei. Basti pensare che oggi il valore di Davies è schizzato improvvisamente verso l’alto, fino a raggiungere una valutazione pari a 60 milioni di euro.

D’altronde, aver collezionato 42 presenze, 3 reti e 9 assist in tutte le competizioni nel corso della stagione, non poteva che accendere i riflettori di tutto il mondo sul suo nome. Intervistato ai microfoni di 90min.com, il calciatore canadese ha nominato quelli che a suo parere sono attualmente i migliori 5 terzini al mondo, includendo se stesso e soprattutto il neo acquisto dell’Inter Achraf Hakimi. Le sue parole: “I migliori 5 terzini al mondo? Innanzitutto Hakimi è uno di questi. Poi mi piace come gioca Pavard. Sicuramente Alexander-Arnold e mi piace molto Saka dell’Arsenal. Ovviamente mi nomino anche io”.

