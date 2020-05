Accadde oggi – 3 maggio 1999, show all’Olimpico: nove gol in Roma-Inter

Stagione 1998-1999, campionato dannato per l’Inter che dopo le altalenanti emozioni dell’anno precedente (con la delusione per il mancato scudetto ma la gioia per il successo in Coppa Uefa) faticava ad ingranare e veleggiava a metà classifica. Ventuno anni fa, il 33 maggio 1999, allo stadio Olimpico andò in scena la sfida contro una Roma a caccia di punti pesanti per la qualificazione in Champions League poi sfuggita a fine stagione, con il Parma che chiuse quarta con un solo punto di vantaggio sui giallorossi.

La sfida fu scoppiettante e destinata a restare impressa nella mente dei tifosi che ebbero la fortuna di assistere all’incontro. Le reti furono infatti nove, in un 4-5 che premiò la caparbietà della formazione nerazzurra, brava nel bucare la fin troppo fragile difesa della formazione capitolina.

In casa nerazzurra fu show di Ivan Zamorano e Ronaldo, con entrambi i sudamericani entrati sul tabellino dei marcatori con una doppietta. Ma la Roma, a caccia di punti pesanti, riuscì a tenere botta e con Francesco Totti, Paulo Sergio, Marco Delvecchio ed Eusebio Di Francesco riuscì a restare a galla. A chiudere i conti, siglando il definitivo 4-5 che mandò in visibilio il pubblico nerazzurro, il Cholo Diego Simeone.

