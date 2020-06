Accadde Oggi – 23 giugno: tanti auguri a Patrick Vieira, eleganza e mentalità vincente al servizio dell’Inter

Sono molti i grandi centrocampisti che hanno, lungo tutta la storia nerazzurra, vestito la maglia dell’Inter. Tra questi, indubbiamente quello di Patrick Vieira rappresenta un nome di spicco, sia per caratteristiche tecniche, atletiche e caratteriali che per trofei vinti. Per non parlare dell’attitudine e del carisma del francese: elementi chiave nella costruzione di una mentalità vincente che troverà perfetta realizzazione nei trionfi del 2010. Gli unici rimpianti? I molti guai fisici e forse l’aver lasciato l’Inter proprio a pochi mesi dalla salita sul tetto del mondo e dalla conquista del Triplete.

E oggi, 23 giugno, la “Piovra” – così era soprannominato in patria Patrick Vieira per la sua capacità di sradicare e poi difendere i palloni dagli avversari – spegne 44 candeline. Arrivato all’Inter insieme ad Ibrahimovic dalla Juventus nell’estate 2006, è rimasto in nerazzurro fino al gennaio 2010, collezionando 90 presenze impreziosite da 9 gol. Personalità ed eleganza, unite a visione di gioco e mentalità vincente, fondamentali per la ricostruzione dell’Inter e per l’edificazione delle basi che avrebbero portato al Triplete del 2010. La lista dei trofei conquistati a Milano è infatti corposa e di tutto rispetto: 3 Scudetti (2006/07, 2007/08, 2008/09) e due Supercoppe italiane (2006 e 2008).

Diversi i guai fisici che ne hanno condizionato l’esperienza nerazzurra, che non hanno però impedito a Vieira di diventare, sin dallo stupendo esordio con l’Inter – doppietta contro la Roma in Supercoppa Italiana, fondamentale nella rimonta da 0-3 a 4-3 dei nerazzurri e vittoria del trofeo – pedina fondamentale e perno nel centrocampo di Roberto Mancini. Con Mourinho, complici anche gli infortuni e la carta d’identità, il suo ruolo muta da titolare fisso a quello di specialista, venendo inserito molte volte a partita in corso per garantire esperienza e razionalità al centrocampo. Utilizzato pochissimo durante la stagione 2009/2010, lascia l’Inter a gennaio per accasarsi al Manchester City, club con il quale chiuderà la carriera nel 2011.

Ancora tanti auguri Patrick!

