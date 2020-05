Accadde Oggi – 7 maggio 1989, Juve-Inter, il gol di Serena vale uno scudetto

7 maggio 1989, l’Inter reduce dal pareggio nel derby della settimana precedente si apprestava ad affrontare il secondo big match consecutivo. A Torino gli uomini di Giovanni Trapattoni sfidarono infatti la Juventus andando a caccia di punti pesantissimi per riportare lo scudetto sotto l’ombra della Madonnina.

Eppure l’incontro partì in salita, con i bianconeri in grado di sfruttare la loro arma migliore, il contropiede, e di passare in vantaggio grazie a Rui Barros. Il portoghese fu bravissimo nel cogliere un ottimo assist di Roberto Tricella, scavalcando Walter Zenga con un pallonetto. Subito dopo l’intervallo furono i nerazzurri a riprendere in mano il pallino del gioco, sfiorando subito il pareggio con Berti, che però calciò alto nonostante fosse quasi indisturbato in area di rigore.

Ma era solo questione di tempo, dato che pochi minuti dopo Aldo Serena trovò il pareggio colpendo di testa su cross di Ramon Diaz. Un punto preziosissimo per la squadra di Trapattoni, che da lì a pochi giorni avrebbe centrato uno storico scudetto, per quella che sarebbe rimasta nella storia come l’Inter dei record.

