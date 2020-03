Accadde Oggi – 5 marzo 1961, l’Inter di Herrera asfalta la Lazio: settebello nerazzurro nel segno di Firmani

Il coronavirus non ci porta nuove partite da commentare, e allora tanto vale parlare di quelle vecchie. Oggi, giovedì 5 marzo 2020, in calendario c’era Napoli–Inter, c’era l’Inter che doveva cercare di espugnare il San Paolo per garantirsi la finale di una Coppa Italia in una stagione in cui – ad oggi – tutto è in discussione e tutto è in divenire, si vive alla giornata e anche uno straccio di programmazione di qui ai prossimi mesi non è tracciabile, almeno non in maniera irrevocabile. Cinquantanove anni fa, invece (era il 5 marzo 1961), l’Inter scendeva in campo contro la Lazio per una partita di campionato come altre: ma che, almeno per i biancocelesti, si tradusse in un’autentica tragedia sportiva.

Questo nonostante, alla vigilia, le circostanze mettessero Helenio Herrera – tecnico dell’Inter, che ancora non sapeva che la sua esperienza in nerazzurro l’avrebbe condotto a vincere tutto – alle prese con delle scelte di formazione un tantino scomode. Con Bolchi e Corso ai box, il vero scotto per il Mago fu quello di dover schierare titolare Angelillo, “l’angelo dalla faccia sporca” con cui il tecnico era in rapporti pessimi. Il motivo? Una condizione fisica claudicante da parte di Angelillo, spompato dalle stagioni precedenti – quelle dei record – e oggetto di un vano tentativo di recupero da parte di Herrera: motivazione, questa, che venne immediatamente soppiantata dalla notizia della relazione tra Angelillo e una ballerina di un night club frequentato dallo stesso giocatore: trattavasi di una certa Attilia Tironi, definita – a mo’ di identità-schermo – “la cantante Ilya Lopez”. Una situazione che funse da pretesto – per Herrera – per mettere Angelillo ai margini, nonostante lo schieramento quasi plebiscitario del pubblico interista in favore dell’attaccante.

L’unica nota positiva per Herrera, in definitiva, per la partita con la Lazio, è il recupero di Firmani: il quale, nella prima mezz’ora di gara, cerca di impensierire come può la difesa biancoceleste, senza sfondare. Dalle sue parti, in difesa, c’è un certo Francesco Janich, friulano, che sarebbe di lì a pochi anni divenuto una bandiera del Bologna. E’ solo all’infortunio di Janich che l’Inter riesce ad affondare i propri colpi, e lo farà soprattutto con il sopra citato Firmani. Il quale segnerà al 43esimo minuto il gol dell’1-0, per chiudere il primo tempo in vantaggio e per poi dilagare nella seconda frazione. Saranno le sue reti a trascinare l’Inter: firma il 3-0 e il 4-0 a cavallo tra il 66esimo e il 67esimo, oltre al definitivo 7-0 all’87esimo (in netto fuorigioco). Le altre reti, contro una Lazio sostanzialmente in dieci (l’infortunato Janich rimarrà in campo sino al 64esimo, giocando in attacco, sino a quando non ce la farà più e chiederà il cambio), porteranno la firma di Gatti (62esimo, 2-0), dell’“odiato” Angelillo (71esimo, 5-0) e di Morbello (79esimo, 6-0).

Un settebello che – a conti fatti – non porterà comunque l’Inter (in quel momento capolista) a vincere lo Scudetto. I nerazzurri concluderanno il campionato al terzo posto, mentre a disputare l’annata più pazza di tutte sarà proprio la Lazio: i biancocelesti arriveranno infatti ultimi in Serie A – retrocedendo in B – ma vinceranno la Coppa delle Alpi e arriveranno anche in finale di Coppa Italia. Il campionato, invece, finirà in mano alla Juventus, autrice – di lì a poco – anche del clamoroso 9-1 proprio sull’Inter, che per l’occasione schierava i ragazzini delle giovanili. Gli anni migliori del ciclo di Herrera dovevano ancora arrivare.

INTER: Buffon, Fongaro, Picchi, Gatti, Guarneri, Balleri, Bicicli, Angelillo, Firmani, Lindskog, Morbello. All: Helenio Herrera

LAZIO: Lovati, Molino, Eufemi, Carradori, Janich, Carosi, Mariani, Bui, Rozzoni, Franzini, Mattei. All: Flamini

Marcatori: 43′ Firmani, 62′ Gatti, 66′ e 67′ Firmani, 71′ Angelillo, 79′ Morbello, 87′ Firmani.

Arbitro: Di Tonno di Lecce.



