Accadde Oggi – 29 giugno 1947: l’ultimo ballo nerazzurro di Giuseppe Meazza, l’attaccante più prolifico della storia dell’Inter

Se esiste un modo più valido degli altri per descrivere la carriera di un attaccante – anzi, del più grande attaccante di tutti i tempi dell’Inter e uno dei più grandi del calcio italiano – non si può che cominciare col dare i numeri. I numeri, nello specifico, sono quelli di Giuseppe Meazza, attaccante dell’Inter (all’epoca Ambrosiana, o Ambrosiana-Inter) dal 1927 al 1940 e nel 1946-1947: in 18 anni, sono 409 le presenze e 286 i gol messi a tabellino in tutte le competizioni dal calciatore milanese, divenuto poi allenatore della società nerazzurra. Il palmarès: due Mondiali vinti, due Coppe Intercontinentali vinte, tre Scudetti e una Coppa Italia. Oltre a questo, tre titoli da capocannoniere del campionato di Serie A. E uno stadio a lui intitolato.

La carriera di Giuseppe Meazza, in sintesi, è tutta qui: e hai detto niente. Fu, la sua, una carriera sfavillante, che si concluse esattamente 73 anni fa, il 29 giugno 1947. In quell’anno, infatti, Meazza decise di appendere gli scarpini al chiodo e proprio il 29 giugno Peppino giocò la sua ultima partita, e per la precisione auto-schierandosi, visto che l’attaccante, in quel periodo, esercitava la funzione di giocatore-allenatore, coadiuvato in panchina da Nutrizio Nino, dopo l’esonero di Carlo Carcano. Fu, in realtà, una gara piuttosto anonima da parte sua e da parte dell’Inter in generale: un 1-1 in casa, contro il Bologna. Inter in vantaggio al 53esimo con Cominelli, poi raggiunta al 62esimo dalla rete di Galassi. Si trattava, quello, del penultimo atto di un campionato che vide l’Inter concludere la stagione al decimo posto. E che vide le ultime danze di Meazza in campo, consegnandolo alla storia.

