Adani: “De Paul? Per caratteristiche è il rinforzo ideale per Conte. E su Esposito…”

Rodrigo De Paul ha segnato questo pomeriggio un gran gol nella vittoria dell’Udinese contro il Cagliari per 2-1. Il centrocampista argentino è da tempo nel mirino dell’Inter e nella prossima finestra di mercato potrebbe esserci un importante accelerata del club nerazzurro per portare il giocatore a Milano.

Negli studi di Sky Sport, Lele Adani ha analizzato così il possibile acquisto del giocatore: “De Paul è da sempre un obiettivo dell’Inter, è un giocatore con tanta qualità e soprattutto quantità, due caratteristiche che fanno di lui il profilo perfetto per uno come Antonio Conte. Sarebbe molto utile alla causa, nasce come esterno, in Italia è diventato una mezzala totale. Esposito? Ha colpi, ha fame. Secondo me è un giocatore che può essere decisivo in alcune situazioni. Stasera è un test importante”.

