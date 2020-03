Agnelli: “Ho grande rispetto per Steven Zhang: la salute pubblica è fondamentale”

Intervenuto all’FT Business of Football Summit, in corso di svolgimento a Londra, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’economia ed il calcio italiano, raccontando anche alcuni particolari sul suo rapporto con Steven Zhang, patron dell’Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza.

CORONAVIRUS – “La salute pubblica è fondamentale. La nostra posizione è stata chiara fin da subito. Dovevamo essere sicuri che fosse la comunità scientifica a dire cosa si può fare o no. Il ruolo delle autorità era di uscire con una corretta decisione, questo è quello che è avvenuto. Poi sono le cariche sportive a lavorare riguardo a cosa le autorità hanno imposto, considerando il nostro impatto anche a livello sociale”

RAPPORTO CON ZHANG – “Gli effetti economici delle azioni devono essere messi in secondo piano. So che Steven Zhang ha una posizione simile alla mia. Ho grande rispetto per Steve, abbiamo discusso dell’epidemia un paio di settimane fa, quando è venuto a cena casa mia. Abbiamo discusso della serietà della situazione. Non devono essere i club a decidere cosa va fatto o no, le autorità si sono espresse chiaramente, ed è nostra responsabilità ora seguire quello che ci hanno detto”

ECONOMIA – “L’economia sarà colpita profondamente, speriamo che la situazione sia contenuta e risolta. Ogni compagnia sarà colpita, ma quello che speriamo è che si possa tornare a normalità e guardare al 2021 con ottimismo, in modo da poter crescere ancora quest’anno”