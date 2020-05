L’Ajax mette sul mercato Tagliafico: e se fosse lui l’uomo ideale per la fascia sinistra nerazzurra?

I fili del mercato, apparentemente slegati, a volte si intrecciano: nascono (anche) così le grandi storie d’amore tra una compagine calcistica ed un suo componente. In questo caso, il filo collega l’Amsterdam biancorossa alla Milano nerazzurra, e sul tragitto si parla rioplatense: è il legame che potrebbe unire Nicolás Tagliafico ad una nuova avventura, dopo l’ormai imminente addio all’Ajax.

Sul mercato

Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha confermato le indiscrezioni che davano l’argentino prossimo ad una cessione: “Lo scorso anno abbiamo concordato con Onana, Tagliafico e Van de Beek che sarebbero rimasti un altro anno e che poi li avremmo agevolati al momento di fare un altro step nelle loro carriere“. Il portiere camerunense, la stella olandese ed il dinamico terzino argentino, dunque, sono destinati a partire, ma “non ci sarà uno sconto del 50%: chi è interessato si scordi un ribasso del genere“, ribadisce l’ex estremo difensore di Juventus e Manchester United.

È qui che entra in gioco il filo nerazzurro. Antonio Conte cerca un esterno sinistro valido per la prossima stagione, visto i consistenti acciacchi di Asamoah e l’età che avanza per Ashley Young, nonostante l’inglese abbia dimostrato di essere all’altezza del campionato italiano; inoltre, non dimentichiamoci di Cristiano Biraghi: per lui un’altalena di prestazioni, con il riscatto dalla Fiorentina che non sembra per niente certo. Perché, dunque, non puntare su Tagliafico?

Perché proprio lui

L’argentino ha esperienza e caratura internazionale, come dimostrato nella sua parentesi all’Ajax: è andato ad una vittoria della conquista dell’Europa League (in finale contro lo United di Mourinho) e ad una manciata di secondi da un’insperata finale di Champions League, con il tracollo della Johan Cruijff Arena contro il Tottenham. Inoltre, non è da sottovalutare il legame che da sempre unisce gli argentini alla Beneamata; qualche esempio? Capitan Zanetti, Diego Milito, Esteban Cambiasso…

Infine, il costo. Certo, van der Sar ha sottolineato come i tre partenti non saranno venduti a prezzo di sconto, ma la trattativa si potrebbe abbassare di qualche unità rispetto al suo valore di mercato, che per Transfermarkt è pari a 28 milioni di euro. Per una cifra che si aggira attorno ai 20/25 milioni, l’Inter potrebbe portarsi a casa un esterno che eccelle in entrambe le fasi, nel pieno della sua carriera (il 31 agosto compie 28 anni) e capace di realizzare 12 reti e servire 15 assist in 99 partite con i biancorossi.

Inter, pensaci: Nicolás Tagliafico non è una brutta idea.

