GdS – L’algoritmo non assegna lo Scudetto: ecco cosa succederà se la stagione dovesse fermarsi

Algoritmo, playoff e cristallizzazione: termini che non abbiamo (quasi) mai sentito associati al mondo del pallone, ma che in queste settimane si stanno facendo largo nel vocabolario del panorama calcistico italiano. In primis, cosa assegnerà il famoso algoritmo proposto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina? Lo spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto, l’algoritmo entrerà in scena solo nel caso in cui l’interruzione avvenisse dopo almeno due gare disputate, per evitare qualsivoglia pregiudizio di partenza; in secondo luogo, vi è un’assicurazione fondamentale: il sistema dell’algoritmo non assegnerà lo Scudetto, ma solo le qualificazioni per le coppe europee e le eventuali retrocessioni. Ovviamente, questo sistema, che si baserà sui risultati fin qui ottenuti, sulla divisione fra casa e trasferta e sui gol fatti e subiti, non agirà a parità di partite; diverso è il discorso sulla parità dei punti: in questo scenario, l’algoritmo potrebbe essere preso in considerazione.

Capitolo playoff: quest’ultima soluzione sta perdendo appeal e la sensazione è che potrebbero essere disputati solo nel caso in cui la ripartenza non avvenisse il 20 giugno prossimo. Infine, il nodo legato alla quarantena delle squadre nel caso in cui venisse registrata una positività: nei prossimi giorni si discuterà del problema, ma tutto rimane legato alla curva dei contagi.

