Altro trionfo per Gabigol: il brasiliano alza al cielo anche il Pallone d’Oro Sudamericano

Altro riconoscimento per Gabigol in chiusura di un 2019 incredibile. Il centravanti brasiliano, reduce da una stagione fantastica vissuta con la maglia del Flamengo, ha infatti vinto il Pallone d’Oro Sudamericano, premio assegnato da El Pais e giunto alla 34esima edizione. L’attaccante, ancora di proprietà dei nerazzurri, completa nel migliore dei modi un anno che lo ha visto salire fino ad un passo dal tetto del mondo.

Campione del Brasileirao con il club rubronegro, assoluto protagonista nella finale di Copa Libertadores e finalista al Mondiale per Club, ko solo ai supplementari contro il Liverpool di Klopp. E come se non bastasse, per Gabigol è arrivata anche una pioggia di record individuali che gli hanno permesso di riscrivere la sua storia e quella del Flamengo. 168 preferenze su 372 per Gabriel Barbosa all’ultimo atto del Pallone d’Oro Sudamericano: alle sue spalle i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Sette su undici nella miglior formazione stilata da El Pais vestono la maglia del club rubronegro: quattro presenze per il River e premio di Miglior Allenatore per il tecnico degli argentini, Gallardo. Monopolio sfiorato per il Flamengo, protagonista in un 2019 storico e nel segno di Gabigol.

