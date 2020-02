Amadeus: “Sempre creduto in Conte. Lazio-Inter? Pareggio serve a poco, la mia promessa scudetto…”

E’ da poco terminato il 70° Festival di Sanremo ed è stato l’interista Amadeus, insieme a Rosario Fiorello, il grande protagonista di questa edizione. Il presentatore televisivo ha riscosso molto successo tra il pubblico nonostante qualche dubbio iniziale.

Ai microfoni di Dribbling, Amadeus ha confermato ancora una volta la sua fede per i colori dell’Inter ed ha parlato dei temi attuali:

CONTE – “Mai avuto diffidenza, chiunque arrivi all’Inter e vesti la maglia a quel punto è un interista. Mai avuto dubbi sulla sua forza e sono contento sia arrivato all’Inter. Storicamente ci vogliono allenatori con grande carisma e carattere al di là delle capacità tecniche. Lui ha dato una grande forza a questa Inter che ne aveva bisogno dai tempi di Mourinho”.

GARA CON IL NAPOLI – “Mia moglie è napoletana ed ha una simpatia, quando vince è contenta. E’ stato un mezzo passo falso ma credo che la testa sia alla Lazio, può essere la partita decisiva”.

LAZIO – “Squadra fortissima, ben allenata, fisicamente forte. Certamente per l’Inter è una partita determinante, se finisce in parità non cambierà nulla ma chi vincerà sarà la pretendente della Juventus per lo scudetto anche da un punto di vista psicologico”.

INTERISTA AI SOLITI IGNOTI – “Mi piacerebbe avere Lukaku, ha una forza ed una personalità incredibile. Rispecchia Conte ed è uno dei più forti in Europa”.

PROMESSA SCUDETTO – “Spero di essere presente se Zanetti e Conte canteranno insieme. Magari li presento. Adesso rifletto e penso anche io alla promessa in caso di vittoria di quella cosa lì. Felicemente confermo, sono interista. Amala, sempre”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!