Ambrosini su Sanchez: “Dalla ripresa ha cambiato l’approccio mentale, ora fa la differenza”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan che tante volte ha sfidato l’Inter in carriera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione nerazzurra dopo la vittoria contro il Genoa, 3 punti importanti nella lotta per il secondo posto con Atalanta e Lazio.

Ambrosini ha dichiarato: “Sono rimasto colpito da Alexis Sanchez dalla ripresa post lockdown. Ha cambiato proprio l’approccio mentale, la determinazione con cui gioca e si pone in campo. Bisogna poi vedere se vale la pena riscattarlo, non tanto per i costi ma anche a seconda di come si sia inserito in gruppo con i compagni, di come lo veda lo spogliatoio. Ma, al momento è evidente che faccia la differenza, è un autentico valore aggiunto alla squadra”.

“Con lui la squadra gira meglio, gioca un calcio più offensivo, rispetto a Lautaro. L’Inter avrà bisogno di giocatori che saltino l’uomo nella prossima stagione: Hakimi è ottimo per la corsia destra, se arrivasse uno dello stesso a livello a sinistra e un centrocampista di spessore, sarebbero da scudetto”.

“Lukaku è un grande calciatore, ma secondo me il paragone con Vieri non regge, nonostante la forza fisica sia simile. Il belga è più bravo in contropiede e quando ha campo è devastante, è più veloce e abile nel tenere alta la squadra. Però la personalità di Bobo era inarrivabile, io in squadra mi terrei sempre Vieri”.

