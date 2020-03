Arsenal, Arteta positivo al Coronavirus: primo caso in Premier League

Il Coronavirus colpisce anche la Premier League. Come riportato infatti dall’Arsenal sul proprio sito ufficiale, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta sarebbe risultato positivo al Covid-19. Primo caso nel calcio inglese: il club ha annunciato inoltre la chiusura immediata del proprio centro di allenamento in attesa di vedere rinviate le prossime partite di campionato. Il tutto dopo la comunicazione, del pomeriggio di oggi, relativa alla disputa a porte aperte delle sfide in programma in Premier League.

“Tutto questo è davvero deprimente – ha dichiarato Arteta, come riportato sul sito ufficiale dell’Arsenal – ho fatto il tampone dopo essermi sentito male, ma tornerò al lavoro non appena me lo permetteranno”. Il Coronavirus colpisce anche la Premier League: dopo le positività di Rugani e Gabbiadini in Serie A, il tecnico dell’Arsenal è il primo contagiato del massimo campionato inglese.

