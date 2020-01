AS – Barcellona, è panico per l’attaccante. Su Lautaro due idee differenti della dirigenza

Situazione surreale in casa Barcellona a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Il club Blaugrana si trova in panico per la faccenda legata all’attacco. Come riportato da AS, il club ha capito che l’acquisto di Lautaro Martinez a gennaio è impossibile e i precedenti dialoghi per Rodrigo sono stati interrotti. Inoltre ci sono difficoltà proprio per la programmazione della prossima stagione dato che il Toro è l’obiettivo numero uno per l’attacco.

La dirigenza del club sta discutendo sulle mosse da attuare: per comprare Lautaro in estate sarà necessario terminare la stagione con gli uomini a disposizione al momento (Dembélé, Ansu Fati, Messi e Griezmann), per poi investire tutto sull’argentino, che arriverebbe in contemporanea con il recupero di Suarez. Altre voci del club però sottolineano invece come il Pistolero abbia preso parte al 42% dei gol del Barcellona: ecco perché un attaccante al suo posto, sostengono, sia necessario immediatamente.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!