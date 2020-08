Atalanta-Inter, Marotta (Dazn): “Brozovic verrà multato. Messi? Fantacalcio. Su Ndombele…”

Il secondo posto in classifica per la dirigenza dell’Inter rappresenta un obiettivo da conquistare per certificare i passi in avanti fatti durante l’arco della stagione. Intanto Marotta e Ausilio continuano a lavorare sottotraccia per regalare a Conte i rinforzi giusti in vista del prossimo campionato, dove l’Inter riproverà a contendere lo scudetto alla Juventus.

Prima del fischio d’inizio di Atalanta-Inter, Beppe Marotta si è concesso ai microfoni di Dazn: “Brozovic? Esamineremo con calma ciò che è successo, è scontato che prenderemo un provvedimento”.

Suggestione Ndombelé: “Ogni giorno si parla di trattative avviate. In pratica affronteremo tutti i discorsi dopo la stagione. La rosa merita rispetto per quello che ha fatto. Valuteremo le operazioni a bocce ferme”.

Su Messi: “Utopia tradotto in termini calcistici nel termine fantacalcio”.

