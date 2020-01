Barcellona, è Vidal il nuovo re dei blaugrana: percentuale da urlo in fase offensiva

Il Barcellona ha trovato il suo nuovo re, ma l’Inter sembra sempre più disposta a portarlo via dalla Spagna. Come riportato da Sport, Arturo Vidal sta raccogliendo una miriade di risposte positive dalla sua avventura con i catalani. Contro l’Espanyol nel derby di Cornellà-El Prat, il cileno ha realizzato il suo sesto gol in Liga. Un dato importante che si fa invece incredibile considerando il numero di tiri in porta in campionato: esattamente sei, come i suoi gol.

100% di realizzazione: questo il dato clamoroso collezionato da Arturo Vidal, quarto miglior marcatore del Barcellona in Liga alle spalle dei tre tenori Messi, Suarez e Griezmann. Il cileno sembra vicino all’addio ai catalani ma, come evidenziato dal quotidiano spagnolo, anche contro l’Espanyol ha risposto presente una volta chiamato in causa. Un copione che sembra ripetersi di partita in partita per Arturo Vidal, sempre più re del Barcellona nonostante le voci di addio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!