Berti sull’Inter dei Record: “Dopo il Bayern abbiamo fatto capire la forza della squadra”

Andy Brehme, Nicola Berti e Aldo Serena sono stati i protagonisti della puntata di Inter Calling. Sono stati tanti gli aneddoti e i ricordi dei tre storici compagni di squadra dell’Inter dei Record, in particolare quelli del centrocampista che in nerazzurro ha giocato dieci anni con 29 reti in 229 gare.

Il ricordo sull’Inter del 1988-89: “Noi eravamo la spina dorsale di quella squadra, chi iniziava, chi finalizzava e chi creava, le tre pedine fondamentali di quella cavalcata dei record. La nostra era una squadra unita, eravamo amici e ci frequentavamo anche fuori dal campo, eravamo affiatati e ci divertivamo, anche questo è stato il segreto di quell’Inter”. Sulle partite simbolo: “Il derby giocato 3 giorni dopo l’eliminazione con il Bayern fa capire la forza di quella squadra che si è rialzata subito.”



