Biasin e l’arrivo di Eriksen: “Sensi accantonato? In realtà l’Inter ora è più completa”

Intervenuto in diretta nello studio di Sky Sport 24 il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’arrivo in nerazzurro di Eriksen: “Nel 3-5-2 andrebbe a prendere la posizione di Sensi. Ma io non parlerei di Sensi accantonato, più che altro direi che in realtà è un passaggio indispensabile per provare ad andare a infastidire la Juventus, perché non è che Eriksen giocherà sempre ma la squadra sicuramente ora è più completa. Finalmente ora l’Inter inizia ad avere alternative e si andrà a giocare campionato, Coppa Italia e Europa League, e ci sarà bisogno di tutti, anche delle alternative”.

