Biasin: “Partite rinviate? Giustissimo così: ci sono delle priorità, poi ragioneremo sul futuro”

Nel corso del programma Sky Sunday Morning in onda su Sky Sport, il giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino alle vicende di casa Inter, ha analizzato così gli ultimi sviluppi legati alla vicenda del Coronavirus che ha paralizzato anche il campionato di Serie A.

“Dobbiamo semplicemente fidarci in questo momento – racconta Biasin – e mi sembra il minimo interrompere anche una cosa così importante come il calcio. Giustamente sospendiamo le manifestazioni sportive, visto che noi parliamo di sport, ma poi esistono anche mille altri luoghi di aggregazione e bisognerà ragionare anche su quelli. Oggi è giustissimo così, poi ragioneremo sul da farsi e su cosa fare in futuro. Non bisogna nemmeno troppo prendersela, perché c’è chi dice che non si dovrebbe far così, perché non stiamo scherzando. Certo, poi bisognerà ragionare anche in vista delle prossime settimane, perché non è un problema solo di oggi. Ci sono però delle priorità e queste ci portano a sospendere delle partite”. Provvedimento severo ma prezioso quello che tocca anche la Serie A: si ferma anche il calcio, in attesa di novità positive.

