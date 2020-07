Biraghi, difensore assist-man: è secondo in Serie A. Davanti a lui solo Gosens

Quando è stato chiamato in causa da Antonio Conte, Cristiano Biraghi non ha mai sfigurato. Anzi, l’esterno nerazzurro ha scalato le gerarchie della Serie A quale uomo assist, piazzandosi al secondo posto fra i difensori in questa particolare classifica. L’ex Fiorentina ieri ha ancora una volta mandato in rete un suo compagno di squadra, servendo Danilo D’Ambrosio, nell’occasione che ha portato al vantaggio dell’Inter nella partita contro il Napoli.

Stando ai dati riportati da Opta Paolo, quello di ieri sera è stato il sesto assist servito in questo campionato. Meglio di lui ha fatto solamente Robin Gosens dell’Atalanta, squadra che l’Inter affronterà sabato prossimo nell’ultima giornata di questo campionato.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<