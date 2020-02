Biraghi, parla l’agente: “Sarà pronto quando verrà chiamato in causa. Young? Non è un problema”

Con il mercato di gennaio, l’Inter ha scelto non solo di puntare tutto su Christian Eriksen, prelevandolo dal Tottenham, ma anche di rinforzare e rivoluzionare le fasce della Beneamata di Conte. In nerazzurro infatti sono arrivati sia Ashley Young, prelevato dal Manchester United, sia Victor Moses, acquistato dal Chelsea ma sbarcato a Milano dopo il prestito al Fenerbahce. Una novità che ha stravolto le scelte dell’allenatore interista in corsia, con Cristiano Biraghi non più in cima alle gerarchie del tecnico.

Ai microfoni di TMW, l’agente dell’esterno azzurro Mario Giuffredi ha analizzato il momento del suo assistito, commentando così le novità tra le fila dei nerazzurri: “Ha disputato con continuità l’intero girone d’andata, ora non gioca invece da tre partite. A gennaio è arrivato Young, è vero, ma non è un problema. Dovrà solo farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa”. Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Biraghi: il mercato dell’Inter ha rivoluzionato le priorità di Conte, riducendo i minuti a disposizione dell’esterno azzurro che non è riuscito, fin qui, a rispettare pienamente le aspettative.

