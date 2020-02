Boninsegna: “Ieri Padelli migliore in campo, il Napoli ha giocato una gara intelligente. Lukaku? Bestiale”

Intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex giocatore nerazzurro Roberto Boninsegna ha commentato così il match di ieri sera tra Inter e Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha giocato una partita intelligente, all’italiana, anche se va detto che il migliore in campo dell’Inter, ieri, è stato il portiere Padelli. Va detto che ho visto diverse partite del Napoli quest’anno, ha perso partite per errori clamorosi soprattutto in difesa, per errori incredibili dei singoli calciatori. Ieri, invece, la squadra è stata molto accorta”.

Ha poi aggiunto: “La Juventus non sta attraversando un grandissimo momento, ma chi mi preoccupa è la Lazio, la squadra più in forma del campionato che sfiderà proprio l’Inter nel prossimo week end. Devo dire che mi ha stupito tantissimo Romelu Lukaku, ero scettico quando l’Inter acquistò il centravanti belga, ma questo è forte, forte davvero. Ha un fisico bestiale, come dice la famosa canzone. Il Napoli? Tornando agli azzurri, dico, ieri hanno giocato in ripartenza, all’italiana, la tattica di Gattuso ha dato i suoi frutti”.

