Boninsegna: “Lautaro e Lukaku intesa perfetta, come me e Bettega. Icardi alla Juve? Mi girerebbero”

Roberto Boninsegna, ex attaccante dell’Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parla di come sia cambiato negli anni il ruolo del centravanti e del numero 9, soffermandosi con i paragoni tra passato e presente.

Ecco le sue parole: “Oggi è più difficile perché ti chiedono pressing e un lavoro per la squadra che a noi non chiedevano. Ciò ci consentiva di essere più lucidi in zona gol. Più facile però perché oggi marcano tutti a zona e, se sei intelligente, va a sceglierti il difensore che vuoi o lo spazio libero. Noi avevamo sempre l’uomo addosso. Anzi, gli uomini. Stopper e libero, non si scappava”.

Gli attaccanti di oggi: “Chi mi piace di più? Belotti e Immobile, ragazzi seri e coraggiosi. Io in Nazionale li farei giocare insieme con il 4-4-2. Ma più di tutti Lautaro e Lukaku, intesa perfetta. Si integrano bene come accadeva a me e Bettega, che avevamo caratteristiche differenti. Con Riva invece facevo fatica, mi toccava allargarmi a destra e non mi piaceva. Confesso che all’inizio ero scettico, perché a me piace tantissimo Icardi e mi è spiaciuto quando è andato via. Ora spero che non parta Lautaro. E se Icardi va alla Juve, mi girano molto”.

