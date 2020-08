Social – Claudio Bravo si rallegra per la permanenza di Sanchez: “Sono molto felice, Niño: goditela!”

Avversari in passato, compagni in Nazionale ed amici fuori dal campo: sono le relazioni di Claudio Bravo ed Alexis Sanchez, vincitori delle due edizioni consecutive della Copa America, rispettivamente nel 2015 e nel 206. Ora, il portiere ex Barcellona si è complimentato con l’ormai ex Manchester United per la sua permanenza all’Inter.

Bravo, che attualmente milita nel Manchester City, rivale per antonomasia dei Red Devils, ha commentato il post del cileno su Instagram, rallegrandosi per l’annuncio dell’acquisto a titolo definitivo di Sanchez da parte dei nerazzurri, con l’augurio che tutto possa andare per il meglio: “Sono molto felice per te, Niño. Sempre il meglio! Goditela!“.