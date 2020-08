Brozovic che combini? Like galeotti ad un suo possibile trasferimento al Bayern Monaco

Che Marcelo Brozovic sia diventato un centrocampista di livello europeo, seppur con le consuete pause a cui ci aveva abituato anche in passato, è ormai evidente. Al punto che da qualche settimana pare che il Bayern Monaco abbia deciso di investire proprio su di lui per il dopo Thiago Alcantara, destinato alla Premier League.

Il centrocampista croato però, mai molto diplomatico o riflessivo, non sta facendo nulla per “nascondere le tracce” di una eventuale operazione già delineata. Brozovic infatti, dopo aver risposto “Speriamo” ad un tifoso che si augurava un suo allontanamento dall’Inter, ha messo due like a due post Instagram che lo danno come sicuro partente direzione Bayern. Che il suo sia sprezzo del pericolo, data ormai la certezza della partenza, oppure solo l’ennesima provocazione di una personalità un filo eccentrica?