Cairo è categorico: “Lo scudetto? Non va assegnato, il campionato finisce qui”

Il campionato è fermo dal 9 marzo ed al momento una ripresa sembra lontana a causa dell’emergenza sanitaria. Al termine della stagione mancano dodici partite e le squadre – compreso l’Inter – non si stanno allenando per salvaguardare la salute dei giocatori e dello staff tecnico.

La Serie A è dunque in un momento di stallo e tutte le parti in questione sono alla ricerca di una soluzione. Ai microfoni di Radio 1 il presidente del Torino Urbano Cairo è apparso categorico a riguardo: “Scudetto? Non va assolutamente assegnato, il campionato di calcio secondo me è finito. Stipendi? Tutti devono fare la propria parte per uscire da questa situazione difficile e sono fiducioso di trovare un accordo con i calciatori”.



