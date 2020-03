Calcio&Finanza – Mondo del pallone a rischio default: il tracollo è possibile con lo stop prolungato

La massima di queste sciagurate settimane è sacrosanta: “In ogni caso, prima la salute”. Ovviamente è da sottoscrivere, senza alcuna alternativa; l’emergenza economica, però, rimane un campanello d’allarme non indifferente per l’Europa, anche sul terreno da gioco. Il calcio è a rischio fallimento.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, il tracollo economico potrebbe ben presto trasformarsi da utopia a realtà comprovata; i 30 milioni di danni per le ultime gare a porte chiuse di Serie A e per le sfide europee delle italiane rinviate potrebbero essere assorbiti, ma lo stop prolungato di competizioni nazionali e continentali potrebbe riportare uno strappo difficilmente ricucibile.

In Spagna, ad esempio, si valuta un danno economico di 678,4 milioni, di cui 610 per la Liga Santander, la massima divisione del panorama calcistico spagnolo; una cifra simile potrebbe riguardare il nostro Paese. In entrambi i casi, l’elevatissima somma da risanare riguarderebbe specialmente i diritti televisivi. L’emergenza economica, dunque, starebbe spingendo le federazioni nazionali ad un’opera di convincimento nei confronti della UEFA: l’obiettivo comune è posticipare Euro 2020, in modo da risanare il tracollo economico dei singoli campionati.

