Candreva benedice Eriksen: “Giocatore pazzesco, vede il calcio prima di tutti”

In vista di Lazio-Inter di domenica sera, ai microfoni di Sky è intervenuto l’esterno italiano Antonio Candreva, peraltro ex della gara visti i diversi anni di militanza nella squadra biancoceleste. In risposta al collega-avversario Milinkovic-Savic, il numero 87 nerazzurro si è soffermato sulla figura di Christian Eriksen, arrivato alla fine del calciomercato di gennaio.

Eriksen – “Giocatore di livello alto, internazionale. Vede il calcio in maniera differente, prima. Si è presentato già in queste settimane e lo abbiamo visto già durante gli allenamenti. La punizione nel derby l’ho vista, non pensavo finisse così bene visto quanto era lontano. Abbiamo preso un grandissimo calciatore”.

