CdS – Inter, basta follie: il prossimo sarà il mercato delle idee

Sarà un nuovo mercato, quello delle idee. A tracciare le prossime trattative della Serie A ci ha pensato il Corriere dello Sport che ha analizzato nel dettaglio le strategie delle big italiane, Inter compresa. I nerazzurri, secondo il quotidiano, non potranno ripetere le follie della scorsa estate, quando a Milano è arrivato Lukaku, pagato a peso d’oro dal Manchester United. Prestiti ed occasioni in attesa di affondare nuovamente il colpo per rinforzarsi ulteriormente e dare la caccia alla vittoria, l’obiettivo unico di Antonio Conte.

Dagli ultimi due mercati, il tecnico interista – Dzeko a parte – ha avuto tutto quello che voleva. Servirà però una mano anche nel reparto difensivo, dove i tre difensori pur – Godin, de Vrij e Skriniar – non garantiscono la giusta dose di tecnica, messa in campo solo da Bastoni. Come l’Inter però anche gli altri campionati avranno meno risorse da investire sul mercato: colpa anche del crack che il calcio europeo si appresta a vivere nel caso in cui l’emergenza Coronavirus dovesse ridisegnare un nuovo finale di stagione. Servirà reinventarsi, una situazione che abbraccia anche i nerazzurri. Il tutto in attesa di tornare a far follie.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!